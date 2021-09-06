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بعد اتهامه بالسرقة.. "طالبان" تعاقب رجلا بوضع إطارات سيارات حول رقبته وعرضه على الملأ (صور)

أخبار العالم

بعد اتهامه بالسرقة..
Reuters JS
مسلحو حركة طالبان الأفغانية
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عرض مسلحون من حركة "طالبان" الأفغانية رجلا على الملأ في أنحاء مدينة جلال آباد وحول رقبته إطارات سيارات، وذلك بعد اتهامه بالسرقة.

وأكدت وسائل إعلام أفغانية إلقاء القبض على الرجل بعد سرقته إطارين، لتقرر الحركة إثر ذلك معاقبته بطريقة غير مألوفة.

وكانت حركة "طالبان" قالت في وقت سابق إنها ستستعيد النظام في البلاد عبر فرض إجراءات صارمة.

المصدر: RT

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