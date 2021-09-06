بعد اتهامه بالسرقة.. "طالبان" تعاقب رجلا بوضع إطارات سيارات حول رقبته وعرضه على الملأ (صور)
Reuters JS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r85f
عرض مسلحون من حركة "طالبان" الأفغانية رجلا على الملأ في أنحاء مدينة جلال آباد وحول رقبته إطارات سيارات، وذلك بعد اتهامه بالسرقة.
وأكدت وسائل إعلام أفغانية إلقاء القبض على الرجل بعد سرقته إطارين، لتقرر الحركة إثر ذلك معاقبته بطريقة غير مألوفة.
وكانت حركة "طالبان" قالت في وقت سابق إنها ستستعيد النظام في البلاد عبر فرض إجراءات صارمة.
جلال آباد میں ایک شخص کو دو ٹائر چوری کرنے پر گرفتار کیا گیا۔— افغان اردو (@AfghanUrdu) September 6, 2021
دونوں ٹائر ڈاکو کے گلے میں لٹکا کر شہر کے گرد گھمایا گیا pic.twitter.com/XlI8C0GmYU
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.