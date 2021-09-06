طهران تكشف عن سياستها الخارجية في ظل الحكومة الجديدة

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين، أن أولوية الحكومة الإيرانية في السياسة الخارجية هي "العلاقات مع دول الجوار و القوى الاقتصادية الجديدة في آسيا".

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وقال عبد اللهيان في لقاءه مع سفراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية الخارجية في طهران اليوم الاثنين: "نؤكد على الدبلوماسية المتوازنة وأن أولويتنا في السياسة الخارجية هي العلاقات مع دول الجوار و القوى الاقتصادية الجديدة في آسيا".

وأضاف: "طبعا هذا لا يعني أننا نغفل عن علاقاتنا مع سائر الدول لا سيما الدول الإسلامية و العربية و الدول الإفريقية و حتى الغرب".

المصدر: RT