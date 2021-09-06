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شروط موسكو للاعتراف بحكومة أفغانستان الجديدة تحت ظل "طالبان"

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شروط موسكو للاعتراف بحكومة أفغانستان الجديدة تحت ظل
Sputnik Sergey Guneev
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد موسكو للمشاركة في مراسم تنصيب حكومة جديدة في أفغانستان بشرط أن تمثل جميع مكونات المجتمع الأفغاني.

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وفي تصريحات صحفية أكد لافروف اليوم الاثنين نية موسكو "دعم عملية تشكيل حكومة تمثل المجتمع الأفغاني بكامل أطيافها، ومنها طالبان والمجموعات العرقية غير البشتونة، وهم الأوزبك والخزارة والهزارة والطاجيك".

وتابع الوزير الروسي: "مثل هذه الحكومة الشاملة وحدها كفيلة بضمان انتقال موثوق الى حياة جديدة. وإذا حدث هذا فأظن أننا سنشارك بكل سرور مع مثل هذه المراسم مع دول مدعوة أخرى لها تأثير على الوضع في هذا البلد".

ولم يستبعد الوزير أن يكون الجانب الروسي قد تلقى هذه الدعوة.

المصدر: "نوفوستي"

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