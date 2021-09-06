إيران تؤكد أنها ستواصل تزويد لبنان بالوقود مادام بحاجة إليه

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، بأن بلاده ستستمر بتزويد الشعب اللبناني بالوقود ما دام بحاجة إليه.

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وأضاف خطيب زادة في مؤتمر صحفي حول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بشأن سفن الوقود الإيرانية إلى لبنان، أن "تدخل الكيان الصهيوني في قضية شراء وبيع بسيطة لمنتوجات يحتاجها الشعب اللبناني بصورة ملحة، مؤشر إلى مدى المؤامرة والمخطط الذي يحيكه هذا الكيان في هذا المجال".

وتابع: "مادام الشعب اللبناني بحاجة إلى وقود إيران فان إيران ستواصل هذا المسار في أطره، فلا الكيان الصهيوني ولا أي طرف آخر يمكنه التدخل في هذه التجارة المشروعة".

وقال خطيب زادة: "من الواضح أن هذا الأمر ضرورة للبنان بشكل أساسي لتوفير احتياجاته اليوم والغد".

المصدر: "فارس"