الأوسمة العسكرية الأمريكية للبيع في بازار كابل

نشر مراسل RT في أفغانستان، مراد غازدييف، على حسابه في "تيلغرام" صورة معبرة من البازار الشعبي في كابل، تشير إلى ما جرى في أفغانستان وما يحري.

ففي هذا السوق يمكن الآن لكل من يرغب أن يقتني مقابل بضعة دولارات أي وسام للقوات المسلحة الأمريكية، وأيضا للزي العسكري الرسمي والمقتنيات الشخصية والشارات وما شابه للعسكريين الأمريكيين والأفغان.

المصدر: RT