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إيران تهدد بتوجيه ضربات "للإرهابيين" في إقليم كردستان العراق

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إيران تهدد بتوجيه ضربات
Reuters WANA NEWS AGENCY
العلم الإيراني أمام راجمة صواريخ
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شدد الحرس الثوري الإيراني على أنه يتعين على الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق أن تمنع الإرهابيين من تحويل الإقليم إلى مرتع لهم لتهديد ايران.

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وقال قائد القوة البرية في الحرس الثوري، العميد محمد باكبور: "على الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان ان تمنع الإرهابيين من تحويل منطقة كردستان الى مرتع لهم لتهديد إيران".

وأضاف: "أي تقصير وأي غفلة عن ذلك، يتعارض مع حسن الجوار والعلاقات الطيبة بين البلدين"، مطالبا سكان إقليم كردستان العراق بـ"الابتعاد عن مقار الإرهابيين حفاظا على سلامتهم".

وحذر: "فقد نوجه لها ضربات قوية وموجعة، اذا ما تطلب الامر".

المصدر: RT

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