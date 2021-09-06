إيران تهدد بتوجيه ضربات "للإرهابيين" في إقليم كردستان العراق

شدد الحرس الثوري الإيراني على أنه يتعين على الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق أن تمنع الإرهابيين من تحويل الإقليم إلى مرتع لهم لتهديد ايران.

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وقال قائد القوة البرية في الحرس الثوري، العميد محمد باكبور: "على الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان ان تمنع الإرهابيين من تحويل منطقة كردستان الى مرتع لهم لتهديد إيران".

وأضاف: "أي تقصير وأي غفلة عن ذلك، يتعارض مع حسن الجوار والعلاقات الطيبة بين البلدين"، مطالبا سكان إقليم كردستان العراق بـ"الابتعاد عن مقار الإرهابيين حفاظا على سلامتهم".

وحذر: "فقد نوجه لها ضربات قوية وموجعة، اذا ما تطلب الامر".

المصدر: RT