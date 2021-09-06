موسكو: نرفض أي محاولات لتغيير السلطة في غينيا بطريقة غير دستورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية معارضة موسكو أي محاولة لتغيير السلطة في غينيا بطريقة غير دستورية، مطالبة المتمردين بالإفراج عن رئيس البلاد ألفا كوندي فورا.

وفي أول رد فعل رسمي على الانقلاب في غينيا، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيان جاء فيه" نتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في الجمهورية الغينية الصديقة حيث قامت مجموعة من العسكريين يرأسها القائد السابق لكتيبة القوات الخاصة مامادي دومبويا بالاستيلاء على السلطة بقوة السلاح".

وذكر البيان أن هناك تقارير إعلامية تفيد بأن المتمردين اقتحموا مقر الرئيس ألفا كوندي واعتقلوه وأعلنوا عن تعليق الدستور وحل البرلمان والحكومة وفرض حظر التجوال عبر البلاد، مشيرا إلى أن مكان تواجد رئيس الدولة المعتقل لا يزال مجهولا.

وأضافت الوزارة: "ترفض موسكو أي محاولات لتغيير السلطة بطريقة غير قانونية. نطالب بالإفراج عن ألفا كوندي وضمان سلامته. نرى ضروريا إعادة الوضع في غينيا إلى مجراه الدستوري بشكل فوري. نحث جميع القوى السياسية الغينية على الامتناع عن خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من العنف والتوجه نحو التسوية السلمية للوضع عبر مفاوضات".

المصدر: RT