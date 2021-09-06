أردوغان: تركيا اقتربت من بلوغ 100 مليون تطعيم ضد كورونا
Reuters
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في تركيا اقتربت من عتبة الـ 100 مليون جرعة.
وشدد أردوغان في كلمة له خلال فعالية أقيمت بإحدى ثانويات مدينة إسطنبول، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أن منع انتشار الوباء يعتمد على امتثال الجميع للتدابير الوقائية.
وسجلت وزارة الصحة التركية، أمس الأحد، 19391 إصابة و269 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".
وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.
المصدر: الأناضول+RT
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