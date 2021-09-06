أرمينيا تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا

وافقت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الاثنين على اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، اليوم الاثنين، إن وزارة الصحة الأرمينية، قررت اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت".

وسيساعد تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك لايت" في الحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد وتسريع في تكوين مناعة لدى السكان.

ويمكن أيضا استخدام اللقاح كجرعة معززة للقاحات الأخرى المضادة لفيروس كورونا.

وفي فبراير الماضي سجلت أرمينيا لقاح "سبوتنيك V" الروسي ذي المكونين.

المصدر: RT