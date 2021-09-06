المتحدث باسم طالبان: سنسمح بتنظيم احتجاجات ومظاهرات للنساء

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، أن الحركة ستسمح بتنظيم مظاهرات واحتجاجات في أفغانستان.

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابل إن الحركة ستسمح أيضا للنساء بتنظيم مظاهرات.

يأتي ذلك بعد يومين من تفريق عناصر حركة "طالبان" تظاهرة نسائية أمام قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابل، اصيبت خلالها إمرأة بجروح.

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وفي وقت سابق، خرجت نساء أفغانيات في مظاهرات ضد "طالبان" في مناطق متفرقة من أفغانستان للمطالبة بحقوقهم، والمشاركة في الحكومة.

وقال ممثل المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، سهيل شاهين، لقناة "Fox News" الاسبوع الماضي أن النساء في أفغانستان في ظل الحكومة الجديدة لن يشعرن بالحرمان من حقوقهن.

وأضاف: "لن تواجه النساء أي مشاكل في التعليم والعمل"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المرأة ستضطر لارتداء الحجاب، واصفا دعوات الدول الغربية للتخلي عن ذلك بأنها محاولة لـ "تغيير الثقافة" الأفغانية.

المصدر: RT