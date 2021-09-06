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إيران تدعو للحوار مع دول الجوار لحل الخلاف بخصوص حقول النفط والغاز المشتركة

أخبار العالم

إيران تدعو للحوار مع دول الجوار لحل الخلاف بخصوص حقول النفط والغاز المشتركة
Reuters Raheb Homavandi
العلم الإيراني
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أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن "علاقتها مع دول المنطقة هي علاقات ودية"، لافتة إلى أنها "تسعى لحل أي خلاف عبر الحوار، لا سيما بخصوص حقول النفط والغاز المشتركة".

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وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، حيث قال: "علاقاتنا مع دول المنطقة علاقات ودية، وأي خلاف نسعى لحله عبر الحوار وبالتمسك بمصالح الشعب الإيراني، لا سيما في خلافاتنا بخصوص حقول النفط والغاز المشتركة".

وفي سياق آخر، قال سعيد خطيب زادة: "إسرائيل، أو أي جهة أخرى، لا تستطيع ان تتدخل في استمرار عملية بيع المحروقات الى لبنان".

المصدر: RT

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