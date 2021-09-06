أفغاني يهاجم امرأة خمسينية في برلين "لأنها تعمل"

أعلنت الشرطة الألمانية أن "أفغانيا هاجم بستانية في ألمانيا كانت تعمل في متنزه في برلين وأصابها بجروح بليغة، بزعم أنه يكره أن يرى سيدة تعمل".

ووقع الهجوم في حي فيلمرسدورف بالمدينة بعد ظهر السبت، وأصيب أحد المارة (66 عاما) بجروح خطيرة، أثناء محاولته إنقاذ السيدة.

وقالت الشرطة إن "المهاجم الذي يبلغ 29عاما من العمر (لم يتم الكشف عن هويته بما يتفق مع قوانين الخصوصية الألمانية) اقترب من السيدة التي تبلغ 58 عاما وتحدث معها، بعدها أشهر سكينا فجأة وطعنها عدة مرات في الرقبة، كما هاجم رجلا حاول التدخل ومساعدة السيدة".

ولم تفصح السلطات عن هويتي الضحيتين أيضا.

وقال مكتب الادعاء العام في برلين الأحد إن "المهاجم اعتقل بتهمة الشروع في القتل والاعتداء الجسيم".

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن "المشتبه به ربما يعاني من مرض عقلي، ورغم ذلك، فإن ممثلي الادعاء العام والشرطة الجنائية يحققون معه للاشتباه في أن هجومه ربما كان بوازع فكر متطرف".

المصدر: "أسوشيتد برس"