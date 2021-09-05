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قادة انقلاب غينيا يتعهدون بضمان أمن المدنيين

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قادة انقلاب غينيا يتعهدون بضمان أمن المدنيين
Reuters SALIOU SAMB
عناصر في القوات الخاصة الغينية.
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تعهدت قيادة العسكريين الذين نفذوا الأحد انقلابا على السلطة في غينيا واعتقلوا رئيسها، ألفا كوندي، باتخاذ إجراءات مناسبة لضمان أمن السكان المدنيين وسلامة ممتلكاتهم.

وقالت لجنة التجمع الوطني والتنمية، التي شكلها العسكريون المتمردون، في البيان رقم 2 الصادر عنهم مساء الأحد: "سيتم اتخاذ إجراءات لضمان أمن السكان المدنيين وكذلك ممتلكاتهم".

ووجه رئيس اللجنة، مامادي دومبويا، حسب البيان، "لعناصر درك الطرق والشرطة بضمان الالتزام بالقواعد"، كما تم إعلان نظام حظر التجول اعتبارا من الساعة 20:00 في كافة أراضي البلاد.

وشهدت غينيا الأحد انقلابا عسكريا على السلطة قاده دومبويا، العقيد في القوات الخاصة، الذي سبق أن خدم في الفيلق الأجنبي الفرنسي وأعلن الأحد عبر خطاب تلفزيوني القبض على رئيس البلاد وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.

المصدر: وكالات

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