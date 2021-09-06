 
مباشر

المكسيك تسجل 272 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم

المكسيك تسجل 272 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا
Reuters TB
كورونا في المكسيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7yp

ذكرت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد أنها سجلت 7504 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و272 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى 3428384، وإجمالي الوفيات إلى 263140.

وأوضحت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي لضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمي.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا