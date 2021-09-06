المكسيك تسجل 272 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد أنها سجلت 7504 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و272 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى 3428384، وإجمالي الوفيات إلى 263140.

وأوضحت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي لضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمي.

المصدر: وكالات