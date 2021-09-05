قادة الانقلاب في غينيا يؤكدون أن الرئيس كوندي "بخير"

ذكر المجلس العسكري الذي أعلن الاستيلاء على السلطة في غينيا، اليوم الأحد، أن "الرئيس، ألفا كوندي، بخير ولم يتعرض لأذى".

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وقالت مجموعة جنود القوات الخاصة، التي احتجزت الرئيس صباح يوم الأحد بعد ساعات من إطلاق نار كثيف في العاصمة، إن سلامة كوندي مضمونة وأنه سمح له بالاتصال بأطبائه.

وأعلن المجلس أنه استبدل حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون ووجه دعوة للوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع صباح الاثنين في البرلمان، بحسب ما أفاد في بيان بثه التلفزيون الحكومي.

وقالت المجموعة: "أي تقاعس عن الحضور سيعتبر تمردا ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية (الاسم الذي اختارته لنفسها)".

The President of Guinea, Alpha Condé has been arrested by his military.



A coup is underway in Guinea as you read this & the President has been taken away from the Palace.



Special forces that rebelled against him went to arrest him st the Presidential Palace.#RegisterToVote2023pic.twitter.com/hZ3jiwn1jL — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) September 5, 2021

وشهدت غينيا الأحد انقلابا عسكريا على السلطة قاده العقيد في القوات الخاصة، مامادي دومبويا، الذي سبق أن خدم في الفيلق الأجنبي الفرنسي وأعلن الأحد عبر خطاب تلفزيوني القبض على رئيس البلاد وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.

بدورها، قالت الحكومة في غينيا إن قواتها صدت هجوما على القصر الرئاسي.

المصدر: "رويترز" + وكالات