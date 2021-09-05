 
مباشر

قادة الانقلاب في غينيا يؤكدون أن الرئيس كوندي "بخير"

أخبار العالم

قادة الانقلاب في غينيا يؤكدون أن الرئيس كوندي
Reuters
حشود من الناس المرحبين بالعسكريين بعد إعلان القوات الخاصة في غينيا السيطرة على السلطة بالبلاد.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7y7

ذكر المجلس العسكري الذي أعلن الاستيلاء على السلطة في غينيا، اليوم الأحد، أن "الرئيس، ألفا كوندي، بخير ولم يتعرض لأذى".

إقرأ المزيد
زعيم العسكريين الانقلابيين في غينيا يعلن اعتقال الرئيس كوندي ووقف العمل بالدستور
زعيم العسكريين الانقلابيين في غينيا يعلن اعتقال الرئيس كوندي ووقف العمل بالدستور

وقالت مجموعة جنود القوات الخاصة، التي احتجزت الرئيس صباح يوم الأحد بعد ساعات من إطلاق نار كثيف في العاصمة، إن سلامة كوندي مضمونة وأنه سمح له بالاتصال بأطبائه.

وأعلن المجلس أنه استبدل حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون ووجه دعوة للوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع صباح الاثنين في البرلمان، بحسب ما أفاد في بيان بثه التلفزيون الحكومي.

وقالت المجموعة: "أي تقاعس عن الحضور سيعتبر تمردا ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية (الاسم الذي اختارته لنفسها)".

وشهدت غينيا الأحد انقلابا عسكريا على السلطة قاده العقيد في القوات الخاصة، مامادي دومبويا، الذي سبق أن خدم في الفيلق الأجنبي الفرنسي وأعلن الأحد عبر خطاب تلفزيوني القبض على رئيس البلاد وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.

بدورها، قالت الحكومة في غينيا إن قواتها صدت هجوما على القصر الرئاسي.

المصدر: "رويترز" + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا