تركيا: ندين محاولة الانقلاب في غينيا واحتجاز الرئيس ألفا كوندي

دانت تركيا محاولة الانقلاب في غينيا واحتجاز الرئيس ألفا كوندي، معربة عن قلقها حيال ما يجري في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "ندين محاولة الانقلاب في غينيا واحتجاز الرئيس ألفا كوندي، ونعرب عن قلقنا البالغ حيال ما يجري في هذا البلد".

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وشهدت غينيا الأحد محاولة انقلاب عسكري على السلطة قادها العقيد في القوات الخاصة، مامادي دومبويا، الذي أعلن عبر خطاب تلفزيوني القبض على رئيس البلاد وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.

بدورها، قالت الحكومة في غينيا إن قواتها صدت هجوما على القصر الرئاسي.

ودعا رئيس الاتحاد ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد في بيان مشترك، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة.

المصدر: "الأناضول" + RT