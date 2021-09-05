ارتفاع عدد قتلى الإعصار "أيدا" في شمال شرق الولايات المتحدة إلى 50 شخصا على الأقل

ارتفع عدد ضحايا الإعصار "أيدا" في شمال شرق الولايات المتحدة إلى 50 قتيلا على الأقل، في حين تمسك الكثيرون بالأمل في العثور على المفقودين في مياه الفيضانات.

وقال متحدث باسم كاثي هوكول حاكمة ولاية نيويورك إن "الولاية شهدت 17 حالة وفاة، أربع منها في مقاطعة وستشيستر والباقون في مدينة نيويورك، حيث حوصر جميع الضحايا تقريبا في وحدات سكنية غير قانونية أقيمت داخل أقبية وأصبحت البديل الوحيد الذي يمكن تحمل تكلفته لمحدودي الدخل من سكان المنطقة".

وأكد المتحدث باسم حاكم ولاية نيوجيرسي مقتل 27 شخصا وفقدان 4.

ومن الولايات الأخرى في الشمال الشرقي التي أعلنت فيها حالات وفاة بسبب الإعصار ولاية كونيتيكت، حيث قتل شخص على الأقل، وبنسلفانيا التي أعلنت مقتل أربعة على الأقل وماريلاند التي أعلنت عن سقوط قتيل واحد على الأقل.

المصدر: "رويترز"