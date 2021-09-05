رئيسي: المفاوضات التي لا تؤدي إلى رفع العقوبات عن إيران "لا جدوى منها"

بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، ملف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وأكد رئيسي أن بلاده "لا تعارض المفاوضات التي تعود علينا بالفائدة، لكن أجندة المفاوضات ونتيجتها يجب أن تؤدي إلى رفع العقوبات عن إيران"، مضيفا أن "التفاوض من أجل التفاوض نعتبره دون جدوى".

وكان رئيسي شدد أمس السبت على أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات نووية "لكن ليس تحت ضغط غربي".

وتأتي تصريحات رئيسي بعد يومين من إعلان المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، أن إدارة الرئيس جو بايدن "لا يمكنها الانتظار إلى الأبد" حتى تقرر إيران استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

المصدر: RT