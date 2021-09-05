أنجلينا جولي تبدي قلقها إزاء وضع المرأة في أفغانستان

أعربت الممثلة ومبعوثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، عن قلقها إزاء وضع النساء والفتيات في أفغانستان، بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة.

وقالت لصحيفة Welt am Sonntag الألمانية اليوم الأحد إنها لا تعتقد أنه بإمكان حكومة "طالبان" ببساطة "إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ليصبح كل شيء كما كان قبل 20 عاما"، لكن لا تزال لديها مخاوف كبيرة بشأن وضع النساء هناك.

وأضافت: "أفكر في كل النساء والفتيات اللواتي لا يعرفن الآن ما إذا كان بإمكانهن العودة إلى العمل أو المدرسة. كما أفكر في الشباب الأفغان القلقين من فقدانهم حريتهم".

يشار إلى أن أنجلينا جولي، التي زارت أفغانستان ضمن دورها في الأمم المتحدة، كانت ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مفاوضاته مع حركة "طالبان"، التي جرت العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيطر مقاتلو حركة "طالبان" على معظم أنحاء أفغانستان الشهر الماضي واحتفلوا برحيل آخر جندي أمريكي بعد 20 عاما من الحرب.

المصدر: Welt am Sonntag