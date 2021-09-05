شرطة كييف: لم نتلق بلاغات عن وجود تهديد لحياة الرئيس زيلينسكي

أعلنت الشرطة في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد أنها لم تتلق بلاغات عن وجود تهديد لحياة رئيس الدولة فلاديمير زيلينسكي.

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وفي وقت سابق من اليوم أفاد موقع Vesti.ua الإخباري نقلا عن مصدر في الشرطة الوطنية بأن هيئة الأمن الأوكرانية تلقت أمس السبت اتصالا هاتفيا من مجهول صرح بأنه سمع عن خطط لتنفيذ اعتداء على الرئيس زيلينسكي ومبنى المجلس الأعلى (البرلمان) في كييف.

ووفقا للموقع فقد تبين لاحقا أن المجهول الذي قدم نفسه على أنه فلاديمير غيورغييف اتصل بهيئة الأمن من هاتف إحدى المواطنات التي قالت بدورها إن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية والأرجح أنه مشرد، نظرا لدوام تواجده في الساحة قبالة الدير التي تعمل به. وتعذر على المرأة شرح أسباب تصرفات الرجل.

المصدر: "نوفوستي"