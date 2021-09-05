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رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يصل أفغانستان في زيارة تستمر 3 أيام

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رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يصل أفغانستان في زيارة تستمر 3 أيام
Reuters
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير
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وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، إلى أفغانستان اليوم الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

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ويعتزم ماورير زيارة المرافق الطبية ومراكز إعادة التأهيل لضحايا العنف والمرض، فضلا عن موظفي اللجنة الدولية للصلب الأحمر.

وقالت المنظمة الإغاثية في بيان إن ماورير يعتزم أيضا لقاء السلطات الأفغانية المحلية.

وقال ماورير: "عانى الأفغان من 40 عاما من الصراع ويواجهون الآن سنوات من العمل للتداوي والتعافي وتكرس اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفسها للبقاء هنا من أجل المساعدة في هذا التعافي".

وشدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن مستقبل الأفغان يعتمد على استمرار "الاستثمار من العالم الخارجي".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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