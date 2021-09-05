 
مباشر
عاجل
أنباء عن اعتقال رئيس غينيا خلال انقلاب عسكري

"طالبان" تعلن استيلائها على مركز بنجشير

أخبار العالم

AP Rahmat Gul
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7uw

أعلنت حركة "طالبان" أنها استولت على المرافق الحكومية في ولاية بنجشير، مؤكدة أن اشتباكات تدور حاليا في مركزها مدينة بازارك.

وذكر المتحدث باسم "طالبان" بلال كريمي على حسابه في "تويتر" أن قوات الحركة استولت اليوم الأحد على مركز بنجشير ومقر الشرطة الرئيسي وكافة المرافق الحكومية، مشيرة أن قوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود تكبدت خسائر كبيرة بين قتيل وجريح.

وأشار المتحدث إلى أن الكثير من الأسلحة ووسائل النقل والذخيرة وقعت في يد "طالبان"، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في عاصمة الولاية.

ولم تعلق "جبهة المقاومة" على إعلان "طالبان" هذا.

ولا تزال بنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا