"طالبان" تكشف عن طبيعة العلاقات التي تريدها مع ألمانيا

أكدت حركة "طالبان" ، أنها "تريد علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا"، معربة عن أملها في الحصول على دعم مالي من برلين.

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وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية الأسبوعية، حيث قال مجاهد: "نريد علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا".

وأشار إلى أن "طالبان تأمل أيضا في الحصول على دعم مالي من ألمانيا، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والتعاون فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية والتعليم والزراعة في أفغانستان"، في حين أن الحكومة الألمانية بصدد إقامة علاقات رسمية مع طالبان.

وأضاف مجاهد: "من المؤسف أن ألمانيا تعاونت مع الأمريكيين خلال الحرب، لكن هذا الأمر تم التغاضي عنه الآن".

وبحسب ما نقلت "أسوشيتد برس"، فإن المسؤولين في ألمانيا يعتبرون أن "هناك حاجة للمحادثات مع طالبان من أجل إخراج بقية الموظفين الأفغان السابقين الذين عملوا مع الألمان من البلاد".

المصدر: "أ ب"