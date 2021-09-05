 
مباشر

الشرطة الألمانية: مهاجر أفغاني يصيب شخصين بسكين في برلين

أخبار العالم

الشرطة الألمانية: مهاجر أفغاني يصيب شخصين بسكين في برلين
Reuters Fabrizio Bensch
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7td

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين أصيبا جراء عملية طعن نفذها مهاجر أفغان في العاصمة برلين.

وأكدت شرطة برلين في بيان أصدرته اليوم الأحد أن الحادث وقع أمس إذ طعن المهاجر البالغ من العمر 29 عاما عدة مرات امرأة في سن 58 عاما عندما كانت تقوم بأعمال بستنة في منطقة فيلمسدورف وألحق بها جروحا خطيرة في العنق.

ثم أصاب المهاجم بجرح خطير في العنق رجلا في سن 66 عاما هرع لمساعدة المرأة.

وأكدت الشرطة أن منفذ العملية أوقف في موقع الحادث، وتبين أنه يقيم في البلاد منذ عام 2016 ويعاني من مشاكل نفسية قد يكون لها دور في جريمته.

في الوقت نفسه، أشارت الشرطة إلى أن تحقيقا واسع النطاق أطلق بهدف التأكد من احتمال وجود دعاوى إسلامية وراء الهجوم.

ومن المقرر أن يمثل الجانب أمام قاضي تحقيق اليوم لإصدار حكم بشأن تمديد فترة اعتقاله.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا