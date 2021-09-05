الذاكرة تخون بايدن مرة أخرى والسبب هذه المرة أغنية شعبية يهودية

أثار حديث الرئيس الأمريكي عن الأغنية الشعبية التي يتغنى بها اليهود خلال أعيادهم، انتقادات وتشكيكا في مدى قدراته الذهنية.

وقد حاول بايدن استحضار عنوان هذه الأغنية اليهودية الشعبية التي يتغنى بها اليهود خلال بعض الأعياد "هافا ناجيلا"، لكنه لم يستطع.

Biden's brain snaps as he tries to remember his *own* daughter's wedding & pander to rabbis:



"My mind is going blank now, what is the song that is played, with everybody around the chairs, up? I can't remember— anyways I'm taking too much of your time."



This is soooo painful. pic.twitter.com/RUQes43dXl — Benny (@bennyjohnson) September 2, 2021

وقال بايدن "الآن خيبتني ذاكرتي. ما الأغنية التي يغنونها (اليهود) عندما يجلسون على الكراسي في الطابق العلوي؟".

وليست هذه المرة الأولى التي تخون فيها الذاكرة بايدن ولا يستطيع فيها استحضار معلومة أو واقعة.

هذا وقد كان منافسه الجمهوري في الانتخابات السابقة، دونالد ترامب، ينتقده في هذا المجال، وأطلق عليه لقب "جو النائم".

المصدر: وكالات