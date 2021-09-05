"مكان": الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد أمني خلال الأعياد اليهودية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن "جيش الدفاع يستعد تحسبا لتصعيد أمني محتمل في قطاع غزة خلال فترة الأعياد العبرية التي تبدأ غدا".

إقرأ المزيد

وأشارت "مكان" إلى أنه "تم تعزيز القوات المرابطة على الحدود مع القطاع ووضع منظومة القبة الحديدية على أهبة الاستعداد".

ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن "إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها لمنع التصعيد، ولكنها مستعدة اليه، بما في ذلك لعدة أيام من القتال داخل القطاع، اذا لم يكن هناك مناص"، لافتة إلى أن "هناك حالة تأهب على امتداد الحدود في الشمال وفي يهودا والسامرة".

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، دعمه الكامل لقيادة جيش الدفاع وقراراتها، مشيرا إلى أنه "في مكان يدور فيه قتال، تكون هناك أخطاء أيضا، واحيانا تكون مأسوية".

كما رد بينيت على كل الانتقادات الموجهة للقادة العسكريين ولجيش الدفاع قائلا: "ما من جيش آخر لنا".

المصدر: "مكان"