صحيفة: سجين روسي سابق في سجن غوانتانامو قد يعود من الإمارات إلى روسيا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن السجين السابق في معتقل غوانتانامو، المواطن الروسي رافيل مينغازوف، الذي تم تسليمه إلى الإمارات عام 2017، قد يعود إلى روسيا.

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ونقلت الصحيفة عن محامي السجين، هاري تومبسون، أن "السلطات الروسية، على ما يبدو، تستعد لإعادة مينغازوف إليها، في حين تبذل الإمارات جهودا لإعداد وثائق ضرورية لإعادته إلى روسيا. وأضافت الصحيفة أن السفارة الروسية لدى واشنطن لم تعلق على هذه الأنباء.

وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية كانت تقوم في السنوات الأخيرة بإعادة السجناء السابقين لمعتقل غوانتانامو الذين سلمتهم لها الولايات المتحدة، إلى أوطانهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن المسؤولين الأمريكيين دعوا السلطات الإماراتية لعدم تسليم مينغازوف إلى روسيا. وقال المصدر: "عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من الأنباء حول احتمال الإعادة الإجبارية للسجين السابق لمعتقل غوانتانامو من الإمارات إلى روسيا".

من جانبها قالت السفارة الإماراتية في واشنطن إن الإمارات تنسق بشكل وثيق أعمالها مع الولايات المتحدة فيما يخص مصير سجناء غوانتانامو السابقين. وأوضحت: "تنسق دولة الإمارات مع الولايات المتحدة مباشرة أعمالها الخاصة بتسليم وإطلاق سراح نحو 20 سجينا، وكلهم مواطنون لدول أخرى كانوا محتجزين سابقا في معتقل غوانتانامو". وأكد مصدر الصحيفة أن الإمارات لن تتخذ أي قرار حول إطلاق سراح مينغازوف "دون موافقة الولايات المتحدة".

تدل الوثائق الأمريكية على أن مينغازوف كان يحارب في صفوف حركة طالبان في أفغانستا،ن حيث تم القاء القبض عليه في اكتوبر عام 2002. وقضى في السجن الأمريكي في قاعدة غوانتانامو دون محاكمة 15 عاما قبل تسليمه إلى الإمارات. وفي روسيا تم إدراج مينغازوف على قائمة المطلوبين بتهمة اركاب جرائم عدة.

المصدر: تاس