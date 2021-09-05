إسرائيل.. إصابة 8 ألاف تلميذ بفيروس كورونا ومنع 275 مدرسا من دخول المدارس

قالت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إن فحوصات الأمصال دلت على إصابة 8 آلاف تلميذ بكورونا، وتم حظر275 مدرسا من دخول المدارس، بسبب عدم تلقيهم التطعيم، أو عدم اجرائهم فحص كورونا.

وأظهرت معطيات أولية صادرة عن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن فحوصات الامصال دلت على إصابة ثمانية آلاف تلميذ بكورونا، وتقرر احالتهم لاجراء فحص مسحة الأنف.

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ونشرت وزارة الصحة معطيات جديدة حول الصورة الوبائية في البلاد، فقد تم رصد 9739 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات النشطة 90750.

وأفادت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة ارتفع الى 677 ، بينهم 157 شخصا يستعينون بأجهزة تنفس صناعي.

وبلغ اجمالي الوفيات منذ انتشار الجائحة في إسرائيل 7153 شخصا. وحصل على الجرعة الاولى ضد الفيروس 6.010.685 شخصا، وعلى الجرعة الثانية 5.507.351 شخصا، وعلى الجرعة الثالثة (التعزيزية) 2.573.020 شخصا.

المصدر: مكان