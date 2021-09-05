هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"

أعلنت هيئة الرقابة الصحية الاتحادية في البرازيل أنها علقت استخدام أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح شركة "سينوفاك" الصينية المضاد لفيروس كورونا، بعد اكتشاف إنتاجها في مصنع غير مرخص.

وقالت الهيئة الرقابية إن "معهد بوتانتان للطب الحيوي" في ساو باولو أبلغها يوم الجمعة بأن 12.1 مليون جرعة تم تصنيعها في هذا المصنع غير المرخص له وأرسلت إلى البرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن "معهد بوتانتان" شريك مع "سينوفاك" لتعبئة اللقاحات.

وأضافت أن "الهيئة لم تقم بتفقد وحدة التصنيع، ولم توافق عليها في إطار الإذن بالاستخدام الطارئ للقاح المذكور".

وأوضحت أن الحظر "إجراء احترازي لتجنب تعريض السكان لمخاطر وشيكة محتملة"، مضيفة أن معهد بوتانتان أبلغها أيضا أنه تم إنتاج 9 ملايين جرعة أخرى في نفس المصنع، وكانت في طريقها إلى البرازيل.

وأكدت أنه خلال فترة الحظر التي تستمر 90 يوما ستسعى لتفقد المصنع ومعرفة المزيد عن أمن عملية التصنيع.

المصدر: رويترز