نيوزيلندا حاولت ترحيل منفذ هجوم أوكلاند منذ سنوات (صورة)

قالت الحكومة النيوزيلندية إنها حاولت منذ سنوات ترحيل المسلح الذي نفذ هجوما الأسبوع الماضي، وطعن بسكين 7 أشخاص في مركز تجاري في أوكلاند.

ونشرت الحكومة النيوزلندية المزيد من التفاصيل حول المهاجم بعد رفع أمر قضائي بعدم النشر.

وذكرت وثائق المحكمة التي نُشرت اليوم الأحد، أن المهاجم هو أحمد أصيل محمد شمس الدين (32 عاما) وهو مسلم من التاميل من سريلانكا.

Reuters

ووصل شمس الدين إلى نيوزيلندا قبل عشر سنوات بتأشيرة طالب للحصول على وضع لاجئ والذي تم منحه له في عام 2013.

وأعلنت الشرطة النيوزيلندية، الجمعة الماضي، بأنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب 7 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

المصدر: رويترز