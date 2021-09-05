المكسيك تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا
Reuters JOSE LUIS GONZALEZ
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ذكرت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة أنها سجلت 15586 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و647 وفاة.
وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى 3420880، وإجمالي الوفيات إلى 262868.
وأوضحت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي لضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمي.
المصدر: وكالات
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