رئيس وزراء بريطاني أسبق يتهم الغرب بارتكاب "جريمة أخلاقية" بتخزين لقاحات كورونا
Reuters RUSSELL CHEYNE
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اتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون الدول الغنية بارتكاب "جريمة أخلاقية" بتخزين جرعات لقاح كورونا، بينما تكافح الدول الفقيرة للحصول على الإمدادات.
ودعا براون، وهو مبعوث خاص للأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع إلى شحن اللقاحات بشكل عاجل من المستودعات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إفريقيا.
وقال: "نحن في سباق جديد، لإيصال اللقاحات إلى الناس في أسرع وقت ممكن، لكن هذا السباق يسيطر فيه الغرب على إمدادات اللقاح".
المصدر: "رويترز"
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