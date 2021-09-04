ألمانيا.. الآلاف يشاركون بمسيرة في برلين للمطالبة بالعدالة الاجتماعية

تجمع الآلاف في العاصمة الألمانية برلين في أجواء غائمة للتظاهر ضد العنصرية، ودعم نشاط التصدي للتغير المناخي، وإعادة توزيع الثروة.

وشاركت مجموعة متنوعة من المنظمات بما في ذلك منظمة المناخ الطلابية "فريدايز فور فيوتشر" والأحزاب السياسية اليسارية الذين اتحدوا وساروا تحت شعار "متحدون".

وقالت إحدى المشاركات، الممثلة لمنظمة جدات ضد اليمين: "لم يبذل ما يكفي من الجهود لحماية كوكبنا، والأحزاب اليمينية المتطرفة تقوض نظامنا الديمقراطي والتعددية باتت في خطر".

وتضمنت مطالب المتظاهرين الاستثمار في الرعاية الصحية، والمزيد من الحماية للعمال، وإسكان اجتماعي أفضل، وإمكانية وصول العالم أجمع إلى لقاحات كورونا.

المصدر: "أسوشيتد برس"