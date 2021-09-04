تركيا تدعو اليونان إلى وقف "قهر" مفتين منتخبين من قبل الأتراك

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السلطات اليونانية لإنهاء "ممارساتها التدخلية وسياسات القهر" بحق المفتين المنتخبين من الأتراك في منطقة تراقيا الغربية شمال شرق اليونان.

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وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها مساء السبت: "يجب وقف الممارسات التدخلية وسياسات القهر بحق المفتين المنتخبين من قبل أبناء شعبنا في تراقيا الغربية باليونان".

وأضاف تشاووش أوغلو: "نقف إلى جانب أبناء شعبنا في حماية حقوقهم وحرياتهم الدينية النابعة من معاهدة لوزان للسلام".

وجاء ذلك في تعليق تشاووش أغلو عبر "تويتر" على تغريدة لرئيس المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية، مفتي مدينة غومولجينا المنتخب، إبراهيم شريف.

وكان شريف يتحدث في تغريدته عن استدعائه للمثول أمام محكمة سيلانيك في 7 أكتوبر القادم بتهم استغلال المنصب، بسبب مشاركته في مراسم ختان جماعي قبل 5 أعوام في منطقة ألان كويو، وقال: "كان الله في عوننا".

وتراقيا الغربية، الواقعة شمال شرقي اليونان قرب الحدود مع تركيا، تعد موطنا لأقلية تركية عريقة يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

المصدر: RT + "الأناضول"