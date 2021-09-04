جنرال أمريكي: معظم من تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى قطر نقلوا إلى أوروبا وأمريكا

أعلن الجنرال الأمريكي جيرالد دونوهيو أن الولايات المتحدة نقلت معظم من أجلتهم من أفغانستان إلى قطر، وتم نقل بعضهم إلى الولايات المتحدة في حين يتم التعامل مع وضع آخرين في أوروبا.

وقال الجنرال دونوهيو للصحفيين إن "أقل من 1400 ممن تم إجلاؤهم ما زالوا حتى الآن في قاعدة العديد (في قطر)، ومن المقرر نقل كثير منهم من القاعدة، فيما ستبقى مجموعة صغيرة تحتاج إلى رعاية طبية حتى تتمكن من السفر".

وأضاف أن "قاعدة العديد شهدت في وقت ما وجود ما يزيد على 17500 ممن جرى إجلاؤهم"، مشيرا إلى أن "تسعة أطفال ولدوا في القاعدة أثناء مهمة الإجلاء".

وأجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 124 ألف شخص من كابل الشهر الماضي في إطار جسر جوي ضخم أُقيم بقيادة الولايات المتحدة لنقل رعاياها وأفغان وغيرهم من جنسيات أخرى مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وتم إجلاء كثير من هؤلاء، وبينهم أشخاص لا يملكون وثائق أو في انتظار الحصول على تأشيرة دخول أمريكية، من خلال قواعد عسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك قاعدة العديد في الدوحة بقطر.

ولم يتضح على وجه اليقين عدد من نقلوا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وما زال عدد غير محدد أيضا في قاعدة قريبة في قطر.

وبعد انتهاء مهمة صعبة في كابل تضمنت إجلاء أفغان معرضين للخطر ينتظر الآن آلاف، بعضهم ليس لديه وثائق أو طلباته للحصول على تأشيرة أمريكية معلقة، وآخرون ضمن عائلات ذات أوضاع هجرة مختلطة، في "مراكز عبور" في بلدان ثالثة.

المصدر: "رويترز"