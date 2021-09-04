وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان التطورات في أفغانستان

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم السبت هاتفيا، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي تطورات الشأن الأفغاني.

وأكد الطرفان على عقد اجتماع افتراضي لدول الجوار الأفغاني على مستوى المندوبين ووزراء الخارجية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد مشاورات أجراها الطرفان مع وزراء خارجية الصين وروسيا.

المصدر: RT