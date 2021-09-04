مستشار النمسا: الهجرة من أفغانستان يجب أن تعالج في دول الجوار

قال مستشار النمسا سيباستيان كورتز، إن أي موجة هجرة من أفغانستان إلى أوروبا يجب أن تعالج في دول الجوار.

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وأضاف كورتز عقب لقائه رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش في بلغراد، بأن "أي موجة هجرة محتملة تجاه أوروبا يتعين ألا تحدث، لهذا نتواصل مع دول المنطقة".

وعلق آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا في صربيا والدول المجاورة الواقعة على ما يسمى بطريق البلقان للهجرة باتجاه أوروبا الغربية.

يشار إلى أن مستشار النمسا لطالما اتخذ نهجا صارما تجاه قضايا الهجرة.

وقال مؤخرا إن النمسا لن تقبل أي مهاجرين من أفغانستان لأنها استقبلت "عددا كبيرا بشكل غير متناسب" منذ العام 2015، عندما دخل مليون شخص إلى أوروبا قادمين من الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا.

المصدر: AP