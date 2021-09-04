زاخاوفا تعلق على نية واشنطن الانتقام لمقتل الأمريكيين في تفجيرات مطار كابل

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات واشنطن حول نيتها الانتقام لمقتل الأمريكيين في تفجيرات مطار كابل، التي حدثت في شهر أغسطس الماضي.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لوسائل إعلام:"لقد سمعنا تصريحات من واشنطن بأنهم سينتقمون لما حدث في كابل حول المطار، وفي المطار، حيث قُتل عسكريون أمريكيون، وهنالك مواطنون أفغان قتلوا أيضا.. يجب التذكير أن الولايات المتحدة كانت هناك (في أفغانستان) بمهمة انتقامية، حيث نفذت هذه المهمة الانتقامية لمدة 20 عاما.. إلا أنهم ( العسكريون الأمريكيون) سينتقمون الآن (من الأفغانيين) لفشل مهمتهم السابقة الانتقامية".

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن مقتل 13 جنديا أمريكيا، بالإضافة إلى أكثر من 90 أفغانيا، في تفجيرات تبناها تنظيم "داعش الإرهابي" استهدفت محيط مطار كابل التي حصلت في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثر هذا الهجوم بملاحقة المتسببين، وصرح حينها بأنه وجه البنتاغون بوضع خطط لملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن الهجوم، مضيفا أن "عليهم أن يعرفوا أننا لن نغفر ولن ننسى.. ونحن سنلاحقكم وسنجعلكم تدفعون الثمن".

المصدر: نوفوستي