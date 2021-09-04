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هدية مميزة من فتاة لرئيس بيلاروس في عيد ميلاده تحوز على إعجابه (صورة)

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هدية مميزة من فتاة لرئيس بيلاروس في عيد ميلاده تحوز على إعجابه (صورة)
Sputnik
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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تم عرض لوحة فنية أهديت إلى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وتظهره هو وابنه نيكولاي حاملين البندقيين في مقره "قصر الاستقلال" في العاصمة مينسك، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك".

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وقال لوكاشينكو، الأربعاء الماضي، إن اللوحة التي أهديت له في عيد ميلاده، رسمت بريشة ابنة أحد العاملين في أجهزة الأمن البيلاروسية، موضحا أنها تعبر عن لحظة هامة في حياته، مشيرا إلى أن الرسامة الشابة نجحت في التعبير عن تلك اللحظة بدقة. وأضاف: "لست خبيرا في الأعمال الفنية، لكن اللوحة قد أعجبتني".

هدية مميزة من فتاة لرئيس بيلاروس في عيد ميلاده تحوز على إعجابه (صورة)
Sputnik
لوحة أهديت للرئيس البيلاروسي ألكسندلا لوكاشينكو في عيد ميلاده

وقال الرئيس البيلاروسي إنه وجه بعرض اللوحة في قصر الاستقلال كي يشاهدها كل من يزوره.

وتعكس اللوحة حدثا معروفا من أحداث المواجهة السياسية بين السلطة والمعارضة التي شهدتها بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس 2020، إذ حضر الرئيس  لوكاشينكو ونجله نيكولاي على متن مروحية إلى "قصر الاستقلال" ويحمل كل منهما بندقيته الرشاشة.

المصدر: "سبوتنيك"

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