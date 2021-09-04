رئيس الاستخبارات الباكستانية يزور كابل بدعوة من "طالبان"

أفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية (ISI)، الجنرال فايز حميد، وصل اليوم إلى كابل تلبية لدعوة من حركة طالبان التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن الجنرال حميد وصل كابل اليوم السبت بزيارة مفاجئة على رأس وفد باكستاني رفيع المستوى.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" صحة هذه الأنباء نقلا عن مسؤولين باكستانيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما.

من جانبها، أشارت وكالة "رويترز" التي أكدت أيضا صحة الخبر نقلا عن مصادر في كابل وإسلام آباد، أن أجندة زيارة حميد لم تتضح بعد، غير أن مسؤولا باكستانيا بارزا قال مؤخرا أن رئيس جهاز ISI قد يساعد "طالبان" في إعادة تشكيل القوات المسلحة الأفغانية.

ويعد حميد أرفع مسؤول أجنبي يزور كابل منذ وصول "طالبان" إلى الحكم في البلاد.

ويعتقد أن هناك اتصالات وثيقة بين "طالبان" وISI، غير أن باكستان نفت مرارا تقديمها أي دعم عسكري إلى الحركة.

المصدر: وكالات