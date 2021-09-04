الصين قدمت أكثر من ملياري جرعة لقاح ضد كورونا لمواطنيها والعملية مستمرة

كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنها قدمت لمواطنيها ما مجموعه 7.5 مليون لقاح ضد فيروس كورونا، أمس الجمعة، ليصل المجموع الكلي للتلقيحات إلى 2.092 مليار، بين جرعة وجرعتين.

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وتسعى الصين إلى تطعيم 70 إلى 80 في المئة من سكانها بحلول منتصف العام المقبل، وفقا للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبدأت الصين برنامج التطعيم في ديسمبر الماضي، مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر، وبينهم العاملون في المجال الطبي، ومن يعملون أو يدرسون في الخارج.

المصدر: رويترز