عناصر "طالبان" يفرقون مظاهرة نسائية في العاصمة الأفغانية كابل
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اندلعت مواجهات بين عناصر من حركة "طالبان" وعدد من النساء احتشدن أمام قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابل.
وقال مراسلنا إن مواجهات نشبت صباح اليوم بين عناصر طالبان ونساء خرجن احتجاجا ضد "طالبان" ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة.
وسبق أن خرجت نساء أفغانيات في مظاهرات ضد "طالبان" للمطالبة بحقوقهم في مناطق متفرقة من أفغانستان.
وشهدت شوارع ولاية هيرات الأفغانية الأسبوع الماضي مظاهرات تطالب باحترام حقوق المرأة ومشاركتها في الحكومة.
المصدر: RT
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