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وجهة سياحية للعرب ترفع الحظر المفروض على قدوم المسافرين من دولتين خليجيتين

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وجهة سياحية للعرب ترفع الحظر المفروض على قدوم المسافرين من دولتين خليجيتين
Reuters
مطار مانيلا الدولي، الفلبين
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روك، اليوم السبت، أن الرئيس رودريغو دوتيرتي سيرفع الاثنين القادم الحظر المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا على قدوم المسافرين من 10 دول.

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وقال روك في بيان إنه سيتعين على المسافرين القادمين من الإمارات وسلطنة عمان والهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا البقاء 14 يوما في الحجر الصحي عند الوصول.

وفرض هذا الحظر في الفلبين في أبريل الماضي بسبب تدهور الوضع الوبائي في معظم بلدان العالم، ثم تم توسيعه ليشمل دولا أخرى في يوليو الماضي لمنع انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

المصدر: رويترز

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