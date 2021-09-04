وزيرا الدفاع الأمريكي والإيطالي يبحثان أفغانستان وروسيا والصين

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإيطالي، لورينتزو غويريني، الجمعة، محادثات في البنتاغون حيث بحثا ملفات أفغانستان وروسيا والصين وقضايا الشرق الأوسط.

وأفاد البنتاغون في بيان بأن أوستن أعرب عن شكره لغويريني على مساعدة إيطاليا في تنفيذ عملية الإجلاء من أفغانستان.

وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة تواصل التنسيق مع إيطاليا ودول أخرى حول "الإجراءات اللاحقة في أفغانستان".

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا "التهديدات من قبل روسيا" و"زيادة التعاون في الاتجاهات المتعلقة بالصين والاستراتيجيات في الشرق الأوسط وإفريقيا"، فيما أعرب أوستن عن أمله في تعميق العلاقات بين القوات المسلحة الأمريكية والإيطالية.

المصدر: وكالات