مسؤول كبير في "طالبان" يبحث إعادة إعمار أفغانستان مع دبلوماسي باكستاني

قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، إن نائب مدير المكتب السياسي للحركة شير محمد عباس ستانيكزاي بحث إعادة إعمار أفغانستان وملفات أخرى مع السفير الباكستاني في قطر.

وكتب شاهين في "تويتر" أن ستانيكزاي والوفد المرافق له التقوا مع سفير باكستان لدى قطر والوفد المرافق له، وناقش الجانبان الوضع الأفغاني الحالي والمساعدات الإنسانية والعلاقات الثنائية القائمة على المصالح والاحترام المتبادلين وإعادة إعمار أفغانستان وقضايا أخرى.

وظل الوضع على الحدود الأفغانية الباكستانية متوترا منذ دخلت الحركة كابل في 15 أغسطس بسبب تدفق اللاجئين من أفغانستان.

وفي وقت سابق قال مصدر في "طالبان" لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الباكستانية فتحت النار على لاجئين أفغان غير الشرعيين عند معبر "تورخام" الحدودي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

المصدر: وكالات