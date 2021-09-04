المكسيك تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة أنها سجلت 17409 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و725 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى 3405294، وإجمالي الوفيات إلى 262221.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي لضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمي.

المصدر: وكالات