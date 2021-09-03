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مراسلنا: أنباء عن إقلاع مروحيتين من بنجشير الأفغانية وسط تضارب الأنباء حول نائب الرئيس

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مراسلنا: أنباء عن إقلاع مروحيتين من بنجشير الأفغانية وسط تضارب الأنباء حول نائب الرئيس
Reuters OMAR SOBHANI
نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح.
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نقل مراسلنا في أفغانستان أن هناك معلومات تفيد بإقلاع مروحيتين من ولاية بنجشير الأفغانية باتجاه غير معلوم وسط أنباء متضاربة حول مكان وجود نائب رئيس أفغانستان، أمر الله صالح.

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وأشار المراسل إلى أن المروحيتين اقلعتا، حسب المعلومات، من داخل إقليم بنجشير، الذي كان يعتبر آخر معقل لقوات مقاومة "طالبان" قبل إعلان الحركية السيطرة عليه، باتجاه غير معلوم مع عدم ذكر الأشخاص الذين من المرجح أن يكونوا على متنهما.

ويأتي ذلك بعد أن قالت مصادر مختلفة بما في ذلك من "طالبان" إن صالح، الذي أعلن نفسه رئيسا لأفغانستان في أعقاب فرار أشرف غني، غادر الغقليم في ظل التطورات الميدانية الأخيرة.

وسبق أن قال صالح الجمعة في خطاب مصور إن التقارير عن مغادرته إقليم بنجشير غير صحيحة وهي "دعاية للعدو".

المصدر: RT + وكالات 

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