البيت الأبيض: موقفنا تجاه "طالبان" سيتحدد بناء على سلوكها

أكد البيت الأبيض أن موقف واشنطن من التعامل مع حركة "طالبان" في أفغانستان سيعتمد على سلوك الحركة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الجمعة، إن "أي علاقات مستقبلية مع (طالبان) ستحدد بناء على تصرفاتها".

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وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتابع من كثب خطوات "طالبان" وسلوكها، وأنها لا تعتزم رفع العقوبات المفروضة على الحركة أو إعادة النظر فيها في الوقت القريب.

ولم تستبعد واشنطن التنسيق مع "طالبان" لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة" في أفغانستان.

المصدر: "تاس"