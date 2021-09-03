الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 أشخاص على صلة باستخبارات إيران

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، توسيع العقوبات التي تستهدف إيران بإدراج 4 أشخاص مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية في القائمة السوداء.

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وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأن العقوبات تم فرضها على 4 أشخاص على صلة بوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وهم علي رضا فرحاني ومحمود خزين وعميد نوري وكيا صادقي.

وطبقت الولايات المتحدة منذ فترة ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، مجموعات من الإجراءات التقييدية الموجعة بحق إيران وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، لكن خلفه، جو بايدن، بدأ مفاوضات غير مباشرة مع طهران حول إحياء الاتفاق.

بدورها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بممارسة "الإرهاب الاقتصادي والطبي" بحق إيران.

المصدر: وكالات