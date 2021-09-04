إيطاليا تحقق في بيع حصة من شركة طائرات حربية مسيرة لمستثمرين صينيين

أفادت وكالة "رويترز"، بأن حكومة ماريو دراجي الإيطالية، فتحت تحقيقا في بيع حصة من شركة تصنيع طائرات مسيرة عالية التقنية مخصصة للجيش لشركتين صينيتين مملوكتين للدولة قبل ثلاث سنوات.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه قوله إن روما تريد التحقق مما إذا كانت الحكومة قد تلقت إخطارا ببيع حصة مسيطرة نسبتها 75% في شركة "ألبي أفييشن" التي يوجد مقرها في شمال إيطاليا بموجب ما تسمى بقاعدة السلطة الذهبية.

وقال محامون عن "ألبي أفييشن" إن الشركة التزمت بجميع القواعد في بيع الحصة.

ولروما سلطات تدقيق خاصة تكفل وقف عروض الشراء غير المرغوب فيها من متقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي في صناعات إستراتيجية مثل الدفاع والطاقة والاتصالات.

ويوضح هذا التطور الأخير أنه من السهل أن تمر التغييرات في ملكية الشركات بعيدا عن المراقبة في وقت يتزايد فيه الضغط في الولايات المتحدة وأوروبا لرصد مخاطر محتملة لشركات صينية على الأمن القومي.

المصدر: "رويترز"